Dünya Polis Yarışmalarında İran iki altın madalya daha elde etti

İran'dan Ebülkasım Paydar ve Muhsin Papi karate yarışmalarında sırasıyla -65 ve 70 kg'de birer altın madalya sahibi oldu.

Polis ve İtfaiyeciler Olimpiyat Oyunları olarak da bilinen Dünya Polis ve İtfaiyeciler Yarışmaları her 4 yılda bir düzenleniyor. Çin'de düzenlenen bu yılki yarışmalar 8-18 Ağustos tarihleri arasında yapılmaktadır.

İran Polis Takımı bu mücadelelere judo, karate, tekvando ve merdiven çıkma dallarında 7 sporcu ile katılım göstermiştir.

Geçtiğimiz günlerde de judocu Gaffar Mirzayi -73 kg'de altın madalya kazanırken, Ali Metin -100 kg'de gümüş madalyayı boynuna taktı.

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