14 Ağustos 2019 - 11:30
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Dünya Polis Yarışmalarında İran iki altın madalya daha elde etti

Dünya Polis Yarışmalarında İran iki altın madalya daha elde etti

Pekin, IRNA- 80'den fazla ülkeden temsilcilerin katılımıyla Çin'in Chngdu kentinde düzenlenen Dünya Polis ve İtfaiyeciler Yarışmaları'nda İran Polis Takımı, yarışmaların dördüncü gününde iki altın madalya daha kazandı.

İran'dan Ebülkasım Paydar ve Muhsin Papi karate yarışmalarında sırasıyla -65 ve 70 kg'de birer altın madalya sahibi oldu.

Polis ve İtfaiyeciler Olimpiyat Oyunları olarak da bilinen Dünya Polis ve İtfaiyeciler Yarışmaları her 4 yılda bir düzenleniyor. Çin'de düzenlenen bu yılki yarışmalar 8-18 Ağustos tarihleri arasında yapılmaktadır.

İran Polis Takımı bu mücadelelere judo, karate, tekvando ve merdiven çıkma dallarında 7 sporcu ile katılım göstermiştir.

Geçtiğimiz günlerde de judocu Gaffar Mirzayi -73 kg'de altın madalya kazanırken, Ali Metin -100 kg'de gümüş madalyayı boynuna taktı.

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