İranlı serbest güreşçiler 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Serbest Güreş Şampiyonası 57, 65, 70, 79 ve 97 kg’de ve 12-13 Ağustos’da düzenlendi.

İran'dan Emirhüseyin Maksudlu ve Abbas Furuten 65 ve 97 kg’de birer altın madalya kazanmayı başardı.

Diğer güreşçimiz Muhammedsadık Firuzpur ise 70 kg’de bronz madalya elde etti.

Güreşçimiz Maksudlu 65 kg’de yarı finalde Türk Ahmet Selim Yiğit’i yenerek finale yükseldi. Finalde de Rus rakibini 8-4 yenerek altın madalya kazanmayı başardı.

Maksudlu 2018 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda da gümüş madalya elde etmişti.

Muhammedsadık Firuzpur 70 kg’de yarı finalde Moldovalı rakibi ile 5-5 berabere kaldıktan sonra üçüncülük yarışmasında Azerbaycanlı rakibini 5-4 yenerek bronz madalya kazandı.

Diğer güreşçimiz Abbas Furuten de 97 kg’de yarı finalde Türk Feyizali Aktürk’ü yenerek finale yükseldi ve finalde Kübali rakibini 10-0 yenerek altın madalya elde etti.

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