13 Ağustos 2019 - 22:47
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News Code 83436283
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İran Sağlık Bakanı, uluslararası kurumların İran ambargoları karşısında susmamalarını istedi

İran Sağlık Bakanı, uluslararası kurumların İran ambargoları karşısında susmamalarını istedi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Said Nemeki, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Gebirson’dan uluslararası kurumların Amerika’nın İran aleyhine uyguladığı insanlık dışı ambargolar karşısında susmamalarını istedi.

Nemeki mektubunda, özellikle DSÖ’nün Amerika’nın insanlık dışı cinayetleri karşısında susmasını ve o ülkenin zalimce ve yasa dışı politikalarının İran halkının sağlığı üzerinde tahrip edici ve negatif etki etmemesine izin vermemesini istedi.

Nemeki, Amerika’nın İran’ın ilaç ve gıda temininde sorun yaşamayacağı iddiasında olmasına rağmen ambargoların İran sağlık sistemine bir çok sorun yaşandığını ve yakın gelecekte bunun etkilerinin hissedileceğini söyledi.

Nemeki özellikle belirli hastalıklar için kullanılan ilaçların ve belli teçhizatların temininin bankacılık sistemine uygulanan ambargolarla zor olduğunu ifade ederek, bu olayın insanlık aleyhine cinayet olduğunu söyledi.

Nemeki, DSÖ Genel Sekreterinden Ekim ayında Tahran’da düzenlenecek Doğu Akdeniz Bölgesi Sağlık Bakanları Toplantısına katılmasını istedi.

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2012

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