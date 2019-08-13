İran Sağlık Bakanı, uluslararası kurumların İran ambargoları karşısında susmamalarını istedi

Nemeki mektubunda, özellikle DSÖ’nün Amerika’nın insanlık dışı cinayetleri karşısında susmasını ve o ülkenin zalimce ve yasa dışı politikalarının İran halkının sağlığı üzerinde tahrip edici ve negatif etki etmemesine izin vermemesini istedi.

Nemeki, Amerika’nın İran’ın ilaç ve gıda temininde sorun yaşamayacağı iddiasında olmasına rağmen ambargoların İran sağlık sistemine bir çok sorun yaşandığını ve yakın gelecekte bunun etkilerinin hissedileceğini söyledi.

Nemeki özellikle belirli hastalıklar için kullanılan ilaçların ve belli teçhizatların temininin bankacılık sistemine uygulanan ambargolarla zor olduğunu ifade ederek, bu olayın insanlık aleyhine cinayet olduğunu söyledi.

Nemeki, DSÖ Genel Sekreterinden Ekim ayında Tahran’da düzenlenecek Doğu Akdeniz Bölgesi Sağlık Bakanları Toplantısına katılmasını istedi.

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2012