Zarif: Lünbab direnişi Siyonist rejimin hezimete uğrama imkanını dünyaya ispatladı

Zarif, Lübnan El Ahd Haber sitesi ile yaptığı söyleşide 2006 yılında 33 günlük savaşta Lübnan İslami Direniş Zaferini kutladı.

Zarif, Lübnan milleri ve İslami direnişi, Siyonist rejimin savaş ve kan dökmek için her şeyi yapamayacağını gösterdiklerini söyledi.

Zarif, ‘’Bu zafer, tüm bölgenin, uluslararası hukuk ve ilişkilerin zaferiydi ve bölge ile dünya milletleri Lübnan milleti, İslami Direniş ve Hizbullah’ın direnişine borçlular, zira bunlar İsrail’in yanında IŞİD’in tekfirci teröristleri karşısında da durdular. ‘’ dedi.

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2012