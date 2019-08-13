Ayetullah Hamenei güçlü bir şekilde Yemen’ın bölünmesine karşı durulmasını istedi

Yemen Ensarullah Grubundan bir heyet Ayetullah Hamenei ile görüştü ve Ensarullah Lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin’in mektubunu kendilerine sundu.

Yemen halkının 5 yıl zarfında gösterdikleri direnişle aydınlık bir gelecek sahibi olacağını ifade eden Ayetullah Hamenei, Allah’ın inayeti ile Yemen’de güçlü bir hükümet oluşacağını ve o sayede ilerleme sağlanacağını söyledi.

Ayetullah Hamenei, Yemen’ın toprak bütünlüğünün sağlanması için Yemenli gruplar arasında görüşmelerin gerekli olduğunu belirterek, Yemen’de cereyan edenlerin günümüz dünyası gerçekleri ve insan hakları iddiasında olanların iddialarından ibaret olduğunu söyledi.

İran’ın Amerika ve Batı karşıtı tutumuna değinen İslam İnkılabı Rehberi, bu tutumun gerçeklere ve Amerika ile Batı liderlerinin tutumlarına dayalı olduğunu zira onların insani ve medeni görünümler en kötü cinayetleri işlediklerini söyledi.

Filistin ve Yemen’de cinayetler karşısında batı dünyasının kayıtsızlığının günümüz dünyası gerçeklerinden biri olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, bu cani güçlerle İman Gücü, Direniş ve Allah’ın Nusret’ine inanarak karşı karşıya gelinmesi gerektiğini söyledi.

Ensarullah Grubu sözcüsü Mohammad Abdülselam da görüşmede Yemen halkının boş elle fakat iman ve sebatla 17 devletin saldırısı karşısında direndiklerini söyledi.

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2012