Pakistan sınırında bir tondan fazla uyuşturucu maddesi ele geçirildi

İran’ın Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinin merkezi Zahidan kenti çevresinde silahlı örgüt şeklinde uyuşturucu kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen baskında 1 kaçakçı öldürüldü ve 2 kaçakçı yakalanırken, bir tondan fazla kilo afyon madde ele geçirildi.

İran’ın Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan eyaletinin merkez ilçesi Zahidan’da polis ekipleri tarafından gerçekleşen uyuşturucu ile mücadele operasyonları kapsamında 1 ton 95 kilo afyon türünde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği aktarıldı.

Sistan ve Beluöistan İl Emniyet Müdürü General Kanberi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılarından uyuşturucu maddelerin yanı sıra Kalaşnikof, üç top bıçağı, ateşli silahlar ve 1 araba ele geçirildiğini dile getirdi.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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