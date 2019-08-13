İran: Erak Reaktörünün yeniden inşası için iyi adımlar atılmıştır

Düzenlediği basın toplantısında konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Fordo Nükleer Tesisleri ile ilgili de, 'Fordo, Atom Enerjisi Kurumu'na bağlı en değerli tesislerden biri olarak burada 16 bin metrekare alanında tesisler inşa edilmiştir' diye vurguladı.

Fordo Nükleer Tesisleri'nin İran'ın nükleer sanayii ile birlikte diğer sanayi sektörlerine de katkı sağladığının altını çizen Salihi, 'Halihazırdaki Fordo, 3-4 yıl öncesi ile kıyaslanamaz durumda, öyle ki hem uzmanların sayısı artmış, hem tesis ve altyapının durumu iyileşmiştir. 2 yıl önce kurulan 'Milli Maddeler Merkezi'nde 20 üst düzey uzman görev yapmaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer Anlaşmayı teknik, ekonomik ve hukuki olarak 3 dala böldüklerini kaydeden İranlı üst düzey yetkili, 'Teknik açıdan her hangi bir sorunla karşı karşıya değiliz ve keşif zenginleştirilmesi, nükleer santrallerin yapımı ve yeni sitelerin inşası konusunda doğal olarak işlerimizi yapmaktayız. Hızımız da ülke imkan ve ihtiyaçlarına uygun biçimde' diye belirtti.

Hukuki, siyasi ve ekonomik açıdan karşı tarafın vaatlerini yerine getirmediğine işaret eden İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, 'Teknik konuda gerekli tepkiyi gösterebiliriz.' diye ekledi.

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