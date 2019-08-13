Tahran-Bakü ilişkileri gelişmekte ve dostçadır

Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’le telefon görüşme yapan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kurban Bayramı’nı kutlayarak, ‘İyi ki iki ülke yetkililerinin çabalarıyla İran-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin olumlu süreçten geçtiğine tanık olmaktayız’ diye konuştu.

İki ülke yetkilileri arasındaki temas ve iletişimin etkili sonuçlarına işaret eden Cumhurbaşkanı Ruhani, anlaşmaların uygulanmasını hızlandırma umudunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin genişlediğinibelirten Ruhani, "Azerbaycan, İran için her zaman dost ve kardeş bir ülke olmuş ve aramızdaki kardeşlik daha da ilerleyecektir’ diye ekledi.

İran ve Azerbaycan ilişkileri genişlmektedir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bu telefopn görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran-Azerbaycan ilişkilerinin artmakta olduğuna işaret ederek, bunun iki ülke yetkililerinin samimi yaklaşımındanh kaynaklandığının altını çizdi.

Aliye ayrıca, Tahran'la ilişkilerin daha da gelişmesini istediklerini ve yakın zamanda İranlı mevkidaşı ile görüşmeyi umduğunu dile getirdi.