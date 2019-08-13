İran'la İngiltere arasında İran petrol tankerinin serbest bırakılması için yazışma yapıldı

Dünya Denizcilik ve Denizci Günü nedeniyle İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu'nda düzenlenen törende konuşan İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Deniz İşleri'nden Sorumlu Yardımcısı Celil İslami, İran'ın Cebelitarık Boğazı'nda İngiltere tarafından alıkonulan Grace-1 isimli petrol tankeri ile ilgili yaptığı açıklamada, bu petrol gemisinin tevkifinin hala sürdüğünü dile getirdi.

İran petrol tankerinin alıkonulmasının kötü niyet nedeniyle ve gerçek nedenler olmaksızın yapıldığını kaydeden İslami, bu sorunun çözülmesi için İran hükümeti ve İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu'nun çaba sarfettiğini ifade etti.

İngiltere'nin de sorunun çözülmesi için ilgi gösterdiğinin altını çizen İslami, 'Bu konuyu çözmek adına gerekli yazışmalar yapılarak karşılıklı olarak taraflara sunulmuştur' diye ekledi.

Batı medyası 4 Temmuz'da İran petrolünü taşıyan Garce-1 isimli petrol gemisinin İngiltere Deniz Kuvvetleri'nce alıkonulduğunu ve bunun AB'nin Suriye'ye yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gerçekleştiğini iddia etmişti.

İran ise bu haberleri yalanlayarak, bu tankerin gideceği noktanın Suriye olmadığını ve Banyas limanının bu süper tankerin demir atması için gerekli kapasiteye sahip olmadığını dile getirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489