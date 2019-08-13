Üç İranlı güreş hakemi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında hakemlik yapacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsilen görev yapacak üç hakemin ismi şöyle: Muhammed İbrahim İmami, Muhammed Musallayipur ve Nima Sadıki.

Bu üç hakem S1 derecesiyle güreş maçlarında üstün bir derece sahipler.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ön eleme turu olarak düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası, 14-22 Eylül tarihleri arasında Kazakistan'ın Nursultan kentinde gerçekleşecek. Şampiyonaya serbest, grekoromen ve kadınlar kategorisinde katılacaklar arasından 108 güreşçi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na seçilecek.

Muhammed İbrahim İmami 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda da güreş hakemi olarak görev üstlendi.

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