13 Ağustos 2019 - 11:28
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News Code 83435187
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İran güneydoğu Asya selzedelerine başsağlığı dileğinde bulundu

İran güneydoğu Asya selzedelerine başsağlığı dileğinde bulundu

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Hindistan, Çin ve Myanmar'da son günlerde yaşanan sel felaketi nedeniyle bu üç ülke devleti, halkı ve selde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlı diledi.

Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Hindistan, sel felaketinden zarar görenÇin, Myanmar devletleri, halkları ve acılı ailelere başsağlığı dilediklerini belirtti.

Geçtiğimiz hafta sonu güney ve güneydoğu Asya'da şiddetli sel ve toprak kayması sonucu Hindistan'ın Maharaştra  ve Kerala eyaletlerinde en az 100, güney ve batı Myanmar'da 47 ve Çin'in Xi'an kentinde 8 kişi yaşamını yitirdi.

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