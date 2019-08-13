İran güneydoğu Asya selzedelerine başsağlığı dileğinde bulundu

Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Hindistan, sel felaketinden zarar görenÇin, Myanmar devletleri, halkları ve acılı ailelere başsağlığı dilediklerini belirtti.

Geçtiğimiz hafta sonu güney ve güneydoğu Asya'da şiddetli sel ve toprak kayması sonucu Hindistan'ın Maharaştra ve Kerala eyaletlerinde en az 100, güney ve batı Myanmar'da 47 ve Çin'in Xi'an kentinde 8 kişi yaşamını yitirdi.

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