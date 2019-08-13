İran, Uluslararası Çin Askeri Yarışmalarının üçüncüsü

Bu yarışmalara İran temsilcisi olarak aktif ve pasif savunma, 122 mm'lik top, katyuşa ve hafif silahlar kategorilerinde katılan Silah Efendileri Takımı, ev sahibi Çin ve Kazakistan'ın ardından üçüncü sıraya yerleşti.

İran, Silah Efendileri'nin yanı sıra Suvarov kategorisinde ilk dört takım arasında yer almıştır.

Çin Ordusu'nun kuruluş yıldönümü dolayısıyla Çin'de düzenlenen Uluslararası Askeri Yarışmalar, 24 Temmuz'dan bu ülkenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde başlamış ve 18 Ağustos'a kadar devam edecek.

Çin-Rusya Askeri Yarışmaları olarak da bilinen bu yılki yarışmalar İran, Rusya, Ermenistan, Hindistan, Belarus, Kazakistan, Moğolistan, Özbekistan, Çin ve Azerbaycan'da eş zamanlı olarak düzenlenmektedir.

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