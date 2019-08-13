ABD silah satarak Fars Körfezi bölgesini patlamaya hazır bir kutuya çevirmiştir

Elcezire Televizyonu'na konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Washington'un Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkelere silah satımını eleştirerek, 'ABD sadece geçtiğimiz yılda bölge ülkelerine 50 milyar dolar silah satmıştır' diye belirtti.

Bölgede bazı ülkelerin İran nüfusunun üçte birine sahip olmalarına rağmen şimdiye kadar 87 milyar dolar civarında silah satın aldıklarını kaydeden Zarif, 'Bölgeden kaynaklı tehditlerden bahsettiğiniz zaman, önce bölgeyi silah yığınağına çevirmeye çalışan ABD ve müttefiklerine dikkat etmeniz gerekmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın 82 milyonluk nüfusuyla 2018 yılında 16 milyar dolar askeri harcama yaptığını kaydeden Zarif, '1 milyon nüfuslu BAE 22 ve nüfusumuzun yarısına sahip Suudi Arabistan 67 milyar dolar silah satın aldı. Bunlar Amerikan silahı olarak bölgede konuşlandırılıyor ve patlamay hazır duruma gelmiştir. Bizim füzelerimizden bahsetmek istiyorlarsa, önce füze dahil bu silahların satışını durdurmaları lazım' diye konuştu.

Fars Körfezinin güvenliğini bölge ülkelerinin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Zarif, İran’ın bölgenin barış ve istikrarındaki sorumluluğuna vurgu yaptı.

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