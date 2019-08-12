Cihangiri: Amerika, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazında istikrarsızlık peşindedir

Birinci Hazar Denizi Ekonomik Toplantısı için Türkmenistan’da bulunan Cihangiri, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedov ile yaptığı görüşmede, İran’ın yüz yıllar boyu Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazının güvenliğini sağladığını fakat Amerikalıların son zamanlarda bölgede istikrarsızlık yaratarak deniz koalisyonu yapmak istediklerini söyledi.

Washington’un nükleer anlaşmadan çekildiğine işaret eden Cihangiri, ‘’Amerika, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) 14 raporunda İran’ın nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu onaylamasına rağmen

Yasa dışı bir şekilde çok taraflı bir anlaşmadan çıktı. ‘’ dedi.

Nükleer anlaşmaya taraf tüm ülkelerin taahhütlerine bağlı kalmaları gerektiğini ifade eden Cihangiri, Amerika’nın anlaşmadan ayrılmasından bir sene sonra ve İran milleti aleyhine insanlık dışı ambargolar uygulaması sonrası taahhütlerinin bir bölümünü azalttığını söyledi.

Tahran- Moskova ilişkilerinin gelişmesine vurgu yapan Cihangiri, İran’ın enerji dahil tüm alanlarda ilişkilerini Rusya ile geliştirmek istediğini söyledi.

Medvedov da Amerika’nın İran ve Rusya aleyhine geniş politikalar uyguladığını ve baskılarını da her gün arttırdığını ifade ederek, İran’ın nükleer anlaşma ile ilgili tutumunun mantıklı ve muktedirce olduğunu söyledi.

Amerika’nın nükleer anlaşmadan çıkmasının temelsiz olduğunu ifade eden Medvedov, tüm ülkelerin bunu algıladığını söyledi.

Medvedov, Rusya’nın nükleer anlaşma ile ilgili tüm tutumunun İran ile aynı olduğunu ve İran aleyhindeki ambargoları yasa dışı olarak gördüklerini söyledi.

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2012