Cihangiri: İran-Azerbaycan ilişkileri engellenemez

Türkmenistan’da düzenlenen Hazar Denizi Birinci Ekonomik Toplantısı için bulunan Cihangiri, Azerbaycan Başbakanı ile görüşmesinde ülkeler arasında transit taşımacılığın artmasının ilişkilerin gelişmesinde önemli olduğunu ve iki ülke arasında turizm, sanayi ve sağlık alanında önemli işbirliği imkanları olduğunu söyledi.

Cihangiri, Türkiye, Rusya, Türkmenistan ve Gürcistan ile üçlü ve çoklu işbirliğine değinerek, bu işbirliğinin iki ülke ticaret hacmini de arttıracağını söyledi.

Azerbaycan Başbakanı da iki ülke ilişkilerinin gelişmesini istedi.

Cihangiri ayrıca Özbekistan Başbakanı ile de görüştü.

Cihangiri görüşmede iki ülke ilişkileri önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

Cihangiri, iki ülke ekonomilerinin bir birinin tamamlayıcısı olabileceğini ifade ederek, İran’ın tüm alanlarda ilişkilerini Özbekistan ile arttırmaya hazır olduğunu söyledi.

İran’ın Özbekistan ile Genel Ulaştırma anlaşması imzalamaya hazır olduğunu ifade eden Cihangiri, ticaretin gelişmesi önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

Cihangiri, üçüncü tarafların iki ülke ilişkilerini müdahalesinin engellenmesini isteyerek, iki ülkenin bölgedeki önemli ülkeler olarak ortak menfaatler ve tehditlere sahip olduğunu ve iki ülkenin bölgesel güvenlik konusundaki işbirliği ve istişaresinin bölge istikrarına yardımcı olabileceğini söyledi.

Özbekistan Başbakanı Abdullah Arifov da bölgedeki terörizm ve radikalizme işaretle, radikalizmin yok olması için ikili ve çoklu işbirliğinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Cihangiri Kazakistan Başbakanı Asker mamin ile görüşmesinde de Hazar Denizindeki komşuların tüm kapasitelerinin bölge ülkeleri lehine kullanılmasını istedi.

İki ülke arasında son 30 yılda 110 işbirliği anlaşması imzalandığını ifade eden Cihangiri, ilişkileri önündeki engellerin kaldırılmasını istedi ve İran’ın bankacılık, ticaret ve turizm alanlarında işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Mamin de ülkesinin ikili ve bölgesel ilişkilerini gelişmeye hazır olduğunu belirterek, ülkesinin Astana sürecinde ve İslam dünyası konularında verdiği önerilere İran’ın verdiği desteklere müteşekkir olduğunu söyledi.

Cihangiri ayrıca Bulgaristan Başbakanı Boikov Borisov ile de görüştü.

Cihangiri görüşmede iki ülkenin iyi ilişkilerine işaretle taraflar arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı.

Cihangiri İran’ın tüm alanlarda ilişkilerini Bulgaristan ile arttırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Borisov da iki ülkenin ticari ilişkilerin gelişmesi için büyük potansiyellere sahip olduklarını belirterek, ilişkiler düzeyini arttırabileceklerini söyledi.

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2012