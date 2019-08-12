Zarif: Ekonomik terörizm bölgenin istikrarsızlığını arttırmıştır

Doha’da temaslarda bulunan Zarif, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamd ile görüştü.

Zarif görüşmede İran’ın tüm komşuları ile ilişkilerini geliştirme yönündeki İran’ın görüşlerini aktararak, İran-Katar ilişkilerini İran ile bölge ülkeleri için bir örnek olduğunu söyledi.

Katar Emiri de İran ve Katar’ın dostane ve yakın ilişkilerine işaretle, iki ülkenin bölge ve uluslararası konular ve bölge sorunlarının çözümü için ortak çabalarına değinerek, ülkesinin bölgedeki barış ve istikrarı yönündeki çabalarına vurgu yaptı.

Zarif, Katar Dışişleri Bakanı Mohammad Bin Abdülrahman ile yaptığı görüşmede askeri koalisyonların oluşmadan önce yenilgiye mahkum olduklarına vurgu yaparak, yabancı güçlerin bölgede istikrarsızlık yarattıklarını söyledi.

İki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda gelişmekte olduğunu ifade eden Zarif, bölgesel konularda tarafların istişarelerinin bir gereklilik olduğunu söyledi.

Fars Körfezinin güvenliğini bölge ülkelerinin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Zarif, İran’ın bölgenin barış ve istikrarındaki sorumluluğuna vurgu yaptı.

Katar Dışişleri Bakanı görüşmede İran ve ülkesi arasındaki özel ilişkiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölge istikrarı ve barışı için diyalog unsuruna vurgu yaptı.

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2012