Cihangiri: Fars Körfezindeki yabancı güçlerin varlığı istikrarsızlık ve gerginliğin artma nedenleridir

Türkmenistan’da düzenlenen Birinci Hazar Denizi Ekonomik Oturumunda konuşan Cihangiri, uluslararası sularla, İran’ın Kuzey ve Güney sahilleri ve Hürmüz Boğazının istikrar ve güvenliğinin İran’ın kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, yabancı güçlerin Fars Körfezindeki varlığının istikrarsızlık ve gerginliğin arttırdığını söyledi.

Cihangiri, Amerika’nın mantıksız ve yasa dışı şekilde dünya diplomasisinin başarısı olan nükleer anlaşmasını o ülkenin uluslararası anlaşmalara bağlı olmadığını gösterdiğini söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) defalarca İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) bağlılığını onayladığını ifade eden Cihangiri, ‘’Amerika, İran aleyhine gayrı meşru, zalimce ve insanlık dışı ambargolar uygulayarak ve Fars Körfezindeki tahrikkar varlığı ile bölgede istikrarsızlık yaratmak istemektedir.’’ dedi.

Cihangiri, Amerika’nın köhnemiş politikası olan İran korkusu yayma politikasının İran’ın bölge gelişmelerindeki yapıcı rolü ve terörizmle mücadele için alıcısının olmadığını belirterek, güvenlik satışı için istikrarsızlık yaratmanın Amerika’nın aldatıcı stratejisi olduğunu belirtti.

Cihangiri, Hazar Denizi Hukuki Konvansiyonunun imzalanması sonrası önceliğin ekonomik ilişkilerin gelişmesi olması gerektiğini ifade ederek, Hazar bölgesindeki çevre korumanın ortak çaba işe elde edileceğini söyledi.

Cihangiri, Hazar bölgesindeki ticaret hacminin siyasi ilişkilere paralel olmadığını ve gelişmesi gerektiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012