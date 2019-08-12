Ruhani, İslam ülkelerinin birlik içinde sulta düzenine karşı durmalarını temenni etti

Ruhani Kurban Bayramı dolayısıyla İslam ülkeleri liderlerine ayrı ayrı tebrik mesajları gönderdi.

Ruhani mesajında Kurban Bayramının hakkın emirlerinin yerine getirilmesi, görevlerin yerine getirilmesindeki zafer ve yüce yaradan önünde eğilmek ve hakka yakınlaşma günü olduğunu söyledi.

Ruhani, bu günün bereketleri sayesinde İslam ülkeleri liderleri ve Müslüman düşünürlerin daha çok birlikle sulta ve terörizm liderlerinin tek taraflı politikalarına karşı gelerek dünyada ve bölgede daha fazla barış ve istikrarın yayılmasını sağlayıp, adalet ve kardeşliğin İslam ümmeti arasında sağlamlaştırmalarını temenni etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012