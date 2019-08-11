Ruhani ve Erdoğan iki ülkenin tüm alanlarda ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptılar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştiği telefon görüşmesinde Türkiye Devleti ve Milletinin Kurban Bayramını kutlayarak, İran’ın kardeş Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Ruhani görüşmede iki ülke arasında varılan anlaşmaların hızlı şekilde uygulanmasına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da İran Devleti ve Milletinin Kurban Bayramını kutlayarak, Ankara’nın ilişkilerini Tahran ile tüm alanlarda geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Erdoğan Kurban Bayramının İslam Dünyasının diriliş ve birliğine ve İslam ülkeleri arasında birlik ve kardeşliğin pekişmesine vesile olmasını temenni etti.

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2012