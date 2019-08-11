Musevi: Zarif’e sosyal medyada ambargo uygulanırsa sesi uluslararası camiada daha etkili olacaktır

Musevi yaptığı açıklamada Zarif’in her zaman İran’ın sesini duymaktan kaygılı olanların hışmına uğradığını ve Amerika politikaları aleyhine açıklayıcı tavrından dolayı onlar tarafından nefretle karşılandığını ve bundan dolayı kendisine ambargo uyguladıklarını ve Amerikan sosyal medyasına ulaşmasını engellemek istediklerini söyledi.

Bu konunun İran için şaşrırtıcı durum olmadığını ve bunun karşı tarafın bilgi ve söylem hürriyetine inançlarını gösterdiğini ifade eden Mesivi, hakkın sesinin her zaman çınlayacağını ve İran diplomasisinin sesi olan Zarif’in sesinin dünyaya duyrulacağını vurguladı.

Musevi, Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, Trump’ın İranlı yetkililerin telefonlarını beklediğine dair sözlerine karşın, ‘’Onlar uzun zamandır İran’dan böyle bir şey beklemekteler fakat bu boş bir bekleyiştir. Amerika ekonomik terörizm ve baskılardan vazgeçmediği sürece İran hiçbir müzakere yapmayacaktır. ‘’ dedi.

Mevcut şartlarda hiçbir akıl ve mantığım müzakereye izin vermeyeceğini ifade eden Musevi, İran’da muktedir devlet ve miller olduğunu, İran’ın iktidarla tutumunu dile getirdiğini fakat buna karşın Amerika’nın da sadakati olmadığını ispatladığını söyledi.

Amerikan yetkililerinin İslam İnkılabı Rehberi ve İran Dışişlerine ambargo uygulayarak ve İran milletini baskı altında tutarak İran milletini bezdirmeye çalıştığını ifade eden Musevi, bu tutumların Amerikalıların sadık olmadıklarını gösterdiğini ve bundan dolayı da İran’ın onların sözlerine değer vermediğini belirtti.

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2012