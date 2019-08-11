Ruhani: Amerika bölge sorunlarını daha girift ve tehlikeli hale getirmekte

Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamd Al-i Sani’nin kendisini Kurban Bayramı dolayısıyla aramasında bu konuyu dile getirdi.

Ruhani, Katar devleti ve milleti ve tüm Müslümanların Kurban Bayramlarını kutlayarak, ‘’İran, Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizinin güvenliğini korumasına çok önem vermektedir ve tüm çabasını bu yönde harcamakta ve bize göre bu güvenliğin korunması bölgenin ve bölge halkının menfaatlerini garantilemektedir. ‘’ dedi.

Fars Körfezi bölgesinin istikrar ve güvenliğinin ortak güvenlik tedbirleri çerçevesinde mümkün olduğunu ifade eden Ruhani, ‘’Tarihi tecrübelerimiz bize yabancı müdahalelerin sadece gerginliklerin artması ve bölge şartlarının daha girift olmasını göstermektedir. ‘’ dedi.

İran’ın dost ülkelerle bölgenin barış, istikrar ve gelişmesini sağlamak için istişarelerini arttırmak istediğini ifade eden Ruhani, ‘’Tahran, bölgede gerginliklerin azaltılmasının herkesin yararına olduğuna inanmaktadır ve umarım Amerikalılar seçtikleri yolun yanlış olduğunu fark ederler zira bu yolun kazananı olmayacak ve onlar davranışlarını değiştirmeliler. ‘’ dedi.

Katar Emiri de görüşmede ülkesinin İran ile tüm alanlarda ilişkilerini geliştirmek istediğini belirterek, Fars Körfezindeki gerginliklerin azaltılmasının bölge ve dünya yararına olduğunu belirtti.

Şeyh Tamim, İran’ın bölgedeki önemli rolüne değinerek, ülkesinin gerginliklerin azaltılması için hiçbir çabayı esirgemeyeceğini söyledi.

Bölge güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından temin edilmesi gerektiğini ifade eden Katar Emiri, ülkesinin İran ile ikili ilişkilerin gelişmesi ve bölge güvenliğinin sağlanması için işbirliği yapmak istediğini söyledi.

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2012