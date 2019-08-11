İran-Türkiye arasında ticaret hacmi artmakta

Kami, AA’ya yaptığı açıklamada, İran gümrük idaresi verilerine göre, iki ülkenin 21 Mart-21 Temmuz arasındaki ticaret hacminin bir önceki yılın aynı dönemine göre arttığını söyledi.

Kami bu dönem içinde İran’ın Türkiye’ye ticaret hacminin arttığını belirterek, Türkiye’nin İran’ın 3. Büyük ihracat pazarı olduğunu söyledi.

Türk tacirlerinin İran’da demir çelik almak istediklerini ifade eden Kami, Türkiye’nin önemli bir demir çelik üreticisi olmasına rağmen İran’daki düşük enerji maliyetlerinden dolayı Türk işadamlarının İran’dan çeşitli demir çelik ürünleri ithal etmek istediklerini söyledi.

Kami, İranlıların Türkiye’de mülk almaları ile ilgili, Türkiye’deki cazip fırsatların İranlıları o ülkeden mülk almaya ittiğini söyledi.

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2012