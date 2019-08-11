Zarif: Yemenliler arasındaki görüşmelerini destekliyoruz

Zarif, Tahran’dan Yemen Ensarullah Örgütü Sözcüsü Mohammad Abdülselam ile yaptığı görüşmede, İran’ın Yemenli gruplar arasındaki görüşmeler ve Stockholm görüşmelerin sonucu varılan anlaşmaların tamamını desteklediğini söyledi.

Zarif görüşmede mazlum Yemen halkının öldürülmesi ve o ülke aleyhine uygulanan 5 yıllık ablukadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, savaşın bir an evvel bitmesini ve o ülke ablukasının sonlanmasını istedi.

Yemen krizinin çözüm yolunun siyasi olduğunu ifade eden Zarif, İran’ın her zaman Yemenli gruplar arası görüşmeler ve Stockholm görüşmelerinde elde edilen anlaşmanın uygulanmasını desteklediğini söyledi.

Zarif, İran’ın Yemen’e insani yardımlar göndermeye hazır olduğunu ifade etti.

Abdülselam da görüşmede İran’ın Yemen halkına verdiği desteklere teşekkür ederek, ülkesindeki son gelişmelerle ilgili bir rapor sundu.

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2012