İranlı judocu Dünya Polisi Yarışmalarında altın madalya kazandı

Rusya, ABD ve Belarus güreşçiler sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Dün 2019 Çengdu Dünya Polisi ve İtfaiye Yarışmasında İranlı judocu Ali Metin -100 kg’de gümüş madalya elde etti.

İran takımı Judo, Karate, Tekvando,Merdivan çıkma dalında 7 sporcunun katıımıyla bu yarışmalara katıldı.

Polis ve itfaiyecilerin Olimpiyatları olarak bilinir her 4 yıl düzenleniyor.

88 ülkeden sporcunun katılımıyla Dünya Çin Polisi Yarışması 8-18 Ağustos’ta Çin’de düzenlenmektedir.

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