Cammu Keşmir konusu diplomatik yollarla çözülmeli

Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, İran ve Pakistan'ın dost, kardeş ve komşu ülke olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti.

İran'ın Pakistan başta olmak üzere komşu ülkelerle iş birliği ve ilişkilerini geliştirmek istediğini kaydeden Ruhani, 'Bölgede tansiyon ve gerilimin önlenmesi yolunda çaba sarfediyoruz ve müslüman Cammu Keşmir halkının yasal hak ve hukuktan yararlanmaları ve barış içinde yaşamaları gerektiği kanısındayız' diye konuştu.

İran'ın Hindistan ve Pakistan'ı sabır göstermeye çağırdığını aktaran Ruhani, 'İki ülke Cammu Keşmir'de suçsuz sivillerin ölmemesi için çaba sarfetmelidir. Bu konunun asla askeri çözüm yolu olmadığı gibi, sadece diplomatik yöntemle çözülmesi gerekmektedir' diye vurguladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han da bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran-Pakistan ilişkilerinin dostça ve kardeşçe olduğunu ve ikili ilişkilerin her alanda gelişmesi gerektiğini söyledi.

Cammu Keşmir halkının ölüme terkedilmesinden endişe duyduklarını vurgulayan Han, 'İran, bölge ve İslam dünyasında önemli ülke olarak bu sorunun çözümü yönünde olumlu rol oynayabilir' diye ekledi.

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