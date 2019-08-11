Cumhurbaşkanı Ruhani, Rusya’ya gidecek

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran-Rusya-Azerbaycan Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere 14 Ağustos’ta Rusya'nın Soçi kentine gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Bilgilendirme Yardımcısı Perviz İsmaili'nin belirttiğine göre, bu toplantıda Azerbaycan-Rusya,-İran arasında farklı ekonomik alanlarda iş birliğin gelişmesi ve bölgesel iletişimin görüşülmesinin yanı sıra, üç ülkenin liderleri de ortak bir açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayrı ayrı görüşerek, ikili ilişkilerin en önemli konular hakkında fikir alişverişinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Ruhani’ye eknomi ve siyasi üst düzey bir heyet eşlik edecek.

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