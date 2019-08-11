Gürcistan Güreş Büyük Ödül Şampiyonasında İran birçok madalya kazandı

7-9 Ağustos tarihleri arasında Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Balavadze ve Kartozia Serbest ve Grekoromen Büyük Ödül Şampiyonası'nda İranlı güreşçiler 7 altın, 3 gümüş ve 10 bronz madalya kazanmayı başardı.

İran Grekomen Güreş Milli Takımı'nda Puya Nasırpur, Hamid Tab, Emin Kaviyannejad, Ramin Taheri ve Muhammedhadi Sarevi sırasıyla 55, 67, 72, 87 ve 97 kg’de birer altın, Muahmmedali Gerayi 77 kg’de 1 gümüş ve Şirzad Beheşti, Alirıza Nacati, Saman Abduli, Meysem Delhani, Muhammedcevad Rızayi ve Pejman Peştam birer bronz madalya kazandı.

İranlı serbest güreşçiler Yunus İmami 70 ve Kamran Kasımpur 86 kg’de birer altın, Peyman Bani 65 ve Behmen Teymuri 79 kg’de birer gümüş ve Alirıza Serlek, Muhammedbager Yahkeşi, Ebülfezl Hacipur ve Rıza Efzeli sırasıyla 57, 61, 65 ve 74 kg’de birer bronz madalyayı boynuna taktı.

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