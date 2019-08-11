Bircend Üniversitesi'nde 90 yabancı öğrenci eğitim görüyor

İrna'ya konuşan Bircend Üniversitesi Kültür ve Sosyal İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Muhammed Kadıri, 'Yabancı öğrencilerin üniversitelere kabulü, toplum ve üniversitelerin nilimsel ve kültürel gelişiminde olumlu etki bırakıyor. Ancak bu öğrencilere iyi bir hizmet sunulmadığı takdirde olumsuz sonuçlar doğabilir' dedi.

Gelişmiş ülkelerde üstün öğrencilerin alımı ve onlara iyi hizmet sunmanın öncelik taşıdığını kaydeden Kadıri, 'Kalkınmış ülkelerde gelişmenin yolu aslında iyi ve elit öğrencileri cezbetmekten geçiyor ve faklı kültürlerden yararlanmak, kendi kültürümüzü ihraç etmemize olanak sağlayabilir' değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı öğrenci kaublünün ekonomik açından da ülkeye yararlı olduğuna işaret eden Bircend Üniversitesi Kültür ve Sosyal İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Kadıri, 'Üniversitemizde yabancı öğrencilere kültürel paketler sunuluyor ve üniversite ile birlikte Bircend ve Güney Horasan ilini de tanıtmaya çalışıyoruz' diye ekledi.

Bircend Üniversitesi, İran'ın Afganistan sınırında yer alan Güney Horasan ilinin merkezi Bircend'de yer alıyor.

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