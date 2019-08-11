Kurban Bayramı namazı, bu büyük üslüman bayramının ritüellerinden biridir.

İran’da Kurban Bayramı günü tatildir. Ancak bazı İslam ülkelerinde Kurban Bayramı tatili üç ya da dört gün sürüyor.

Hac merasiminde hacılar tarafından eti helal hayvanların kesilmesi ile birlikte İran’da son yıllarda hacca gidenler hayvan kesimi yapar ve kurban etini komşular ve yoksul insanlar arasında dağıtır.

Yeni kıyafetler giymek, bayram ziyaretleri, aile büyüklerinin ziyaret edilmesi, yeni gelin olmuşlara hediye götürme ve ve yakın zamanda sevdiklerini kaybeden yaslı aileleri görmeye gitmek, Kurban Bayramı'nda İran halkı arasındaki diğer yaygın bayram geleneksel ve ritüellerinden biridir.

Kurban Bayramı'nın ritüellerinden bazıları, İran’ın farklı bölgelerinde değişiktir. Bazı zamanlar halk bu bayramı fırsat bilerek tatile çıkar.

Kurban Bayramı'nda özel tatlı ve yemek hazırlanması, İran'ın farklı bölgelerinde Kurban Bayram gelenek göreneklerinden bir diğeridir.

İran'ın bazı bölgelerinde, Kurban Bayramı'nda kesilecek hayvanlar, bir iki gün öncesinden renkli kumaşlara bürünür. Bu görenek Pakistan gibi bazı İslami ülkelerde de görülür.

Kurban Bayram ayrıca İran’da düğünlerin düzenlenmesi için bir firsat olarak görülür ve birçok aileler düğün için Kurban Bayramı'nı seçer.

Kurban Bayramı arkadaşlıkların güçlendirilmesi ve küskünlüklerin giderilmesi için de uygun bir zaman sayılır. Aileler ve arkadaşlar arasında bu büyük günde gerçekleşen ziyaretler, insanlar aralarındaki dostluk bağlarını güçlendirebilir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489