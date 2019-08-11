İranlı kadın tekvandocular dünya şampiyonu oldu

Dünya 12 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda İranlı kadın tekvandocular 1 altın, 1 gümüş madalya ve 818 puanla şampiyon oldu. İranlı erkekler de 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ve 278 puanla ikinci sırada yer aldı.

Kadın tekvandocularımız 6 altın, 1 gümüş madalya ve 818 puanla şampiyon olarak, şampiyonluk sayısı üçe çıkarmayı başardı. İran 12 Yaş Altı Kadınlar Tekvando Milli Takımı'nda Mahbube Muhammednejad ve Şöhre Halaçzade atrentör, Azam Dürüsti teknik direktör olarak görev yapmaktadır.

Tayland 2 altın, 2 gümüş vemadalya 366 puanla ikinci olurken, Güney Kore 3 gümüş, 1 bronz madalya ve 197 puanla üçüncü oldu.

Türkiye ve ABD de sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

İranlı erkek tekvandocular 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ve 278 puanla erkekler kategorisinde ikinci sırada yer aldı, Rusya 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ve 649 puanla şampiyon oldu. Ukrayna ise 2 altın madalya ve 270 puanla üçüncü sırada yer aldı. İran 12 Yaş Altı Erkekler Tekvando Milli Takımı'nda Muahmmedrıza Yari ve Muhammed Alevi atrentör, Murtaza Kerimi teknik direktör olarak görev yapıyor.

Dünya 12 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası, 64 ülkeden 550 tekvandocunun katlımıyla 7-10 Ağustos’ta Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.