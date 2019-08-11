İran Voleybol Milli Takımı Meksika'yı yendi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ön eleme turunda Meksika ile karşılaşan Millilerimiz, Meksika takımını 3-0 yendi. Millilerimiz maçtan 25-18, 25-21 ve 27-25'lik setlerle galip ayrıldı.

İgor Kolakoviç'in teknik direktörülüğünü üstlendiği İran Voleybol Milli Takımı'nda Meksika karşısındaki maçta Cevad Kerimi, Ferhad Kaimi, Muhammed Cevad Maveninejad, Purya Yeli, Ali Asger Mucerred, Mesud Gulami ve Muhammed Rıza Müezzin oynadı.

Önceki maçında Küva'yı da 3-2 yenmeyi başaran Millilerimiz, sonraki maçında Rusya'ya karşı mücadele edecek ve bu maçtan zaferle ayrılması durumunda 202 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanacak.

2020 Tokoy Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Turu 9-11 Ağustos tarihleri arasında dörder takımdan oluşan 6 grupta düzenlenmektedir.

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