ABD diplomasi sahnesinde yenilmekten korkuyor

İran Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İslami Şura Meclisi Diplomasi Fraksiyonu üyeleri ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'İran bölgesel ve uluslararası sahalarda başarılı olmuş ve ABD'nin İran'a yönelik baskısı, ülkemizin zaafından değil, gücünden kaynaklanıyor' diye konuştu.

Bu görüşmede İslami Şura Meclisi Diplomasi Fraksiyonu Başkanı ile üyeleri, Zarif'i çabalarından dolayı takdir ederek, ABD'nin Zarif'in yaptırım listesine eklemesini kınadıklarını ifade etti.

ABD hükümeti geçtiğimiz hafta mantıksızca bir karar alarak, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırım listesine aldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 24 Haziran'da onun yaptırım listesine alınacağı konuşulurken, New York Times'a yaptığı açıklamada, 'Beni tanıyan herkes, benim veya ailemin yurt dışında her hangi bir tapusu veya banka hesabı olmadığını biliyor. Benim tüm hayatım ve taahhüdüm, İran'dır. Dolayısıyla olası yaptırımlara karşı her hangi kişisel bir sorunum yoktur' demişti.

Zarif, şöyle devam etmişti:

'Beni yaptırım listesine eklemenin tek etkisi, benim iletişim kurmam önünde engellerin yaratılabilmesidir. Ancak bunun kimseye yararı olacağını pek sanmıyorum. Eminim bu karar, Washington'da bilinçle karar almanın önüne geçecektir.'

