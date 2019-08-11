İran, 2019 Dünya Bilgisayar Bilim Olimpiyatlarında 4. sırada yer aldı

88 ülkeden 600 öğrencinin katılımıyla 5-10 Ağustos tarihleri arasında Bakü'de düzenlenen Dünya Bilgisayar Olimpiyatları'nda ABD, Rusya ve Çin sırasıyla ilk üç sırada yer aldı.

İran 1 altın ve 3 gümüş madalya ile 4. sırada yer aldı.

Dünya Bilgisayar Bilim Olimpiyatları'nda İranlı öğrenciler Mehdi Caferi altın, Erşiya Muvahher, Kesra Mezahiri ve Seyyid Mehrşad Mirmuhammedi birer gümüş madalya kazanmayı başardı.

İran şimdiye kadar 31 Dünya Bilgisayar Bilim Olimpiyatlarından toplam olarak 26 olimpita katılmış ve 24 altın, 57 gümüş ve 23 bronz madalya kazanmayı başarmıştır.

2020 Dünya Bilgisayar Olimpiyatları 19-26 Ağustos 2020'de Singapur’da düzenlenecek.

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