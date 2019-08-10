ABD yaptırımlarıın İran halkı üzerinde etkisi yok

DHA'da yayınlanan habere göre, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili, "İran halkı bu travmaya alıştı, bu yüzden sosyal anlamda etkilenmediler. Adeta savaşın eşiğine gelmiş bir devletin ya da toplumun görüntüsü yok, her şey gündelik hayat içerisinde devam ediyor " diye konuştu.

Ankara'da 11'incisi düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'na katılan Tahran Büyükelçisi Derya Örs, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı ambargolar sonrasında İran'da yaşanan son gelişmeleri, Hürmüz Boğazın'daki gerginlikleri ve Türkiye-İran arasındaki ilişkileri DHA'ya değerlendirdi.

İran'ın başına gelecek kötü bir olayın, bölgenin ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit edeceğini belirten Örs, "Yeni Suriyeler, yeni Iraklara ülkemiz, bölgemiz tahammül edemez. Zaten neden yeniden kan ve gözyaşı olsun, yeterince var coğrafyamızda. Bunların yeniden olmasını istemiyoruz, desteklemiyoruz. Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız bu gerginliğin azaltılmasına yönelik adımları da olumlu bir rol oynamayı sürdürüyor" diye konuştu.

Büyükelçi Örs, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarının Türkiye'ye etkisini değerlendirirken de şöyle konuştu:

"Türkiye, petrolünü Tüpraş üzerinden alıyor, Tüpraş özel bir şirket olduğu için ABD'nin yaptırımları üzerindeki çekincesinden dolayı Mayıs ayından bu yana petrol alımını durdurdu. Türkiye'nin petrol alımının yüzde 18-20'si İran'dan temin ediliyor."

Öte yandan, uygulanan ambargolar sonrasında Türkiye-İran arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolar olduğunu ifade eden Örs, "Bu ticaret hacminin önemli bir kısmını İran'dan satın aldığımız doğal gaz oluşturuyor. Turizm gelirlerimiz de var, geçen yıl 2 milyon misafirimiz olmuştu." şeklinde konuştu.

Örs, İran halkının ABD'nin ambargolarına bakışını da değerlendirerek, "İran halkı bu travmaya alıştı, bu yüzden sosyal anlamda etkilenmediler. Adeta savaşın eşiğine gelmiş bir devletin ya da toplumun görüntüsü yok, her şey gündelik hayat içerisinde devam ediyor." diye konuştu.

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