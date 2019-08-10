Zarif çok taraflılığın kahramanıdır

İrna'ya açıklamalarda bulunan BM İran Mukim Koordinatörü Ugoçi Daniels, BM'nin İran Dışişleri Bakanı Zarif'in ABD tarafından yaptırım listesine eklenmesi ile ilgili olarak, 'BM Genel Sekreteri, tüm düzey ve boyutlarda azami sabır ve aklı selimden yanadır. Biz BM'de üye ülkeleri müzakere ve diyaloğa davet ediyoruz' ifadesini kullandı.

Zarif'in her fırsatta çok taraflılığa vurgu yaptığına değinen Daniels, 'Bence İran Dışişleri Bakanı, çok taraflılık kahramanıdır' diye konuştu.

İran ve BM'nin 70 yıldır iş birliği yaptığını belirten BM İran Mukim Koordinatörü Daniels, 'Sorunlarla mücadele etmek için global bir yaklaşım gerekiyor. Zor zamanlarda uluslararası iş birliği ön olanda tutulmalı' diye ekledi.

ABD hükümeti geçtiğimiz hafta mantıksızca bir karar alarak, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırım listesine aldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 24 Haziran'da onun yaptırım listesine alınacağı konuşulurken, New York Times'a yaptığı açıklamada, 'Beni tanıyan herkes, benim veya ailemin yurt dışında her hangi bir tapusu veya banka hesabı olmadığını biliyor. Benim tüm hayatım ve taahhüdüm, İran'dır. Dolayısıyla olası yaptırımlara karşı her hangi kişisel bir sorunum yoktur' demişti.

Zarif, şöyle devam etmişti:

'Beni yaptırım listesine eklemenin tek etkisi, benim iletişim kurmam önünde engellerin yaratılabilmesidir. Ancak bunun kimseye yararı olacağını pek sanmıyorum. Eminim bu karar, Washington'da bilinçle karar almanın önüne geçecektir.'

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