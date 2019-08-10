İranlı kaleciye Beşiktaş'tan teklif

Sitede yayınlanan haberde şu ifadeler kullanıldı:
'Beşiktaş, Loris Karius'un sakatlanmasının ardından İran'ın en köklü kulüplerinden Persepolis kalecisi Alirıza Beyranvend'i transfer etmek istiyor.
İranlı kaleci için sunulan teklif 4 milyon avrodur. Teklifin nihai sonucu önümüzdeki hafta kesinleşecek.'
Ali Rıza Sefer Beyravend, Persepolis takımında kaleci pozisyonunda görev yapan İranlı millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2010 yılında Naft Tahran kulübünde başladı. Daha sonra ise Persepolis kulübünde oynadı.
İran millî futbol takımı formasıyla 26 maça çıktı. İran millî takımının 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
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