Arafat'ta müşriklerden beraat merasimi düzenlendi

Merasimin başında İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei’nin bu yıl Hac kongresine gönderdiği mesajı Hüccetülislam Seyyid Abdulfattah Navvab tarafından okundu.

Ayetullah Hamanei’nin temsilciliğinin kurduğu çadırda düzenlenen etkinlikte hacılar Kahrolsun Amerika, Kahrolsun İsrail sloganı attı.

Müşriklerden beraat etme etkinliğinin sonunda ise bir bildiri yayımlandı.

Bildiride Arafat çölünde bu etkinliğe katılan hacılar Amerika ve korsan İsrail’in sultacı politikalarını ve emellerini kınadı.

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