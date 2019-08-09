İran ve Türkiye Hac yetkilileri görüştü

İran Hac Yetkilisi Seyyid Abdülfrttah Nevab, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüştü.

Nevaذ görüşmede iki ülkenin hac konusundaki işbirliğini hatırlatarak, Türkiye’nin hacı adaylarına yaptığı faaliyetlerin övgüye değer olduğunu ve iki ülkenin Hac ve ziyaret konusunda işbirliği yapabileceklerini söyledi.

İslam düşmanlarının ihtilaf yaratma peşinde olduklarını ifade eden Nevab, düşmanların elinin kesilmesi ve İslam ümmeti arasında birlik ve beraberliğin güçlenmesi gerektiğini söyledi.

Arbaş da Türkiye Diyanet İşlerinde İran ile dini işbirliği konularında bir komisyon oluşturulduğunu ve bu alanda iyi faaliyetler yapıldığını belirterek, haç konusunda iki ülkenin bir birinin tecrübelerinden yararlanmalarını istedi.

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2012