Musevi: Siyonistlerin Fars Körfezindeki tehditlerine karşı gelmek İran’ın hakkıdır

Musevi, Amerika tarafından sözde Fars Körfezinde gemicilik güvenliğinin temini için oluşturulmaya çalışılan koalisyona Siyonist rejimin katılmaya hazır olduğu haberleri ile ilgili, ‘’ İran’a göre bu koalisyonun temeli gerginlik yaratmaktadır ve İran Siyonist rejimin bu koalisyona katılmasını kendi güvenliği, hakimiyeti ve toprak bütünlüğü için bir tehdit görmektedir. ‘’ dedi.

Musevi, ülkenin önleyicilik ve savunma politikası çerçevesinde İran’ın bu tehdit karşısında kendini savunmayı hakkı olarak gördüğünü ve bu husustaki sonuçların sorumluluğunun Amerika ve Siyonist rejime ait olacağını söyledi.

Musevi, Amerika’nın Fars Körfezinde bir askeri koalisyon veya denizcilik güvenliği toplantısı düzenleme çabalarına değinerek, ‘’İran, Fars Körfezinde 1500 mil sınıra sahiptir ve tarihi sorumluluğu gereği Fars Körfezi güvenliğinden kendini sorumlu görmektedir. Bize göre bölge dışı güçlerin ne isim altında olursa olsun bölgenin güvenliğini güçlendirmeye yardımcı olmayacağı gibi bölgede gerginlik ve krizi arttıracaktır. ‘’ dedi.

Musevi, İran’ın bu gibi koalisyonlara karşı olduğunu ve bunların gerginlik yaratan uygulamalar olduğunu belirterek, ‘’Siyonist rejimin bu koalisyonda muhtemelen var olması İran milli güvenliği için açık bir tehdittir ve İran bu tehdide karşı savunma politikası çerçevesinde karşı gelme hakkına sahiptir ve bu tehlikeli uygulamanın tüm sonuçlarının sorumluluğu Amerika ve Siyonist rejim üzerinde olacaktır.’’ dedi.

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2012