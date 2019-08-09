İranlı virtüöz Keyhan Kelhor Womex ödülünü kazandı

Womex web sayfasında yapılan açıklamada, ödülün Kalhor’un yaptığı yenilikler ve müzikte yarattığı yeni dillerle İran geleneksel müziğinin sesini dünya halklarına duyurmaktan ötürü verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ‘’Kemençe, Kelhor’un sesidir ve sazını çaldığında yeni bir dil yaratmaktadır ve bu dil dünya halkları ile geçmişten geleceğe doğru irtibat kurmaktadır. ‘’ denildi.

Açıklamada, ödülün 27 Ekim’de Womex’in tesisinin 25. Yıldönümünde Finlandiya’da Kelhor’e verileceği ifade edildi.

Kelhor ödül töreninde Bağlama sanatçısı Erdal Erzincan ile sahne alacaktır. Bu iki sanatçı 2016 yılında da Womex’in misafirleri olarak bir konser düzenlemişlerdi ve bu iki sanatçının albümü Rüzgar ismi ile satışa sunulmuştu.

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2012