9 Ağustos 2019 - 08:00
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News Code 83430861
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Cihangiri: İran’a zorbalıkla bir yol alınmaz

Cihangiri: İran’a zorbalıkla bir yol alınmaz

Meşhed, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, sorunların tek çözüm yolunun mantık ve görüşmeler olduğunu ve İran’a uygulanan zorbalıkla bir yol alınmayacağını söyledi.

Meşhed kentinde açıklamada bulunan Cihangiri, Avrupa ve batının İran’ın çeşitli alanlardaki güç ve iktidarını gördüğün ve İran ile olan çeşitli sorunları için çözüm aradıklarını söyledi.

Cihangiri, İngiltere’nin korsanlıkla İran’a ait bir tankeri ele geçirdiklerini fakat İran’ın iktidar ve hukuki mantık çerçevesinde onların tankerine el koyduğunu gördüklerinin ve bu olayların İran’ın siyasi, ekonomik sebatını ve birliğini gösterdiğini söyledi.

Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilmesinden bir yıldan fazla geçtiğini belirten Cihangiri, ‘’Onlar ekonomik sıkıntıların İran’da kargaşaya sebep olacağını düşünüyorlardı fakat bugün şartlar zor olmasına rağmen ekonomik durum geçen seneden daha iyidir. ‘’ dedi.

Petrol satışının zorlaştığını ifade eden Cihangiri, yetkililerin yeni gelir kaynakları peşinde olmalarını ve önemli konunun bütçenin petrol gelirlerinden ayrılması olduğunu söyledi.

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2012

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