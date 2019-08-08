Rusya: Amerika’nın KOEP’ten ayrılması bölgesel gerginlikleri azalttı

Poliyanski yaptığı açıklamada, bölge ülkelerinin Fars Körfezinde güvenliğin sağlanması için ortaklıklarına vurgu yaparak, bu bölgenin güvenliğinin stratejik önem taşıdığını söyledi.

Poliyanski, bölgede toplu bir güvenliğin bölgedeki diplomatik faaliyetler ve çabalar için gerekli olduğunu belirtti.

Bu sistemin uluslararası kurallar, BM Bildirgesi ve BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda olması gerektiğini ifade eden Poliyanski, ‘’Bize göre Fars Körfezindeki güvenlik sistemi kapsayıcı olmalı ve bunun temelinin tüm tarafların menfaatlerine saygıya dayalı olması gerekir.’’ Dedi.

Poliyanski bu güvenlik sisteminin oluşumu için bölgedeki ülkeler, bölge dışı ülkeler, BMGK, Arap Birliği, İİT ve Fars Körfezi Konseyi ülkelerle ikili ve çoklu istişareler olması gerektiğini söyledi.

Poliyanski Amerika’nın bir deniz koalisyonu yaratma çabasına değinerek, ‘’Bize göre BMGK kararları çerçevesinde olan ambargolar bölgede barış ve istikrar getirme fırsatına sahip olacaktır. Amerika’nın KOEP’ten çıkması, bölgeden petrol taşımada halel yaratamaz, bu sorunun çözümü de çatışmaların artması ile değil, diyalogun artması ile olabilir. ‘’ diye konuştu.

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2012