Lübnan, Hizbullah’ın isminin Amerika’nın terör listesine konulmasını reddetti

Suriye ELvatan gazetesi, Basil’e dayandırdığı haberinde, ‘’Toprakları savunmak, Nüsra Cephesi ve IŞİD eylemlerinden farklıdır.’’ dedi.

Basil, ‘’Bazi diplomatik bedellere rağmen Washington gibi Hizbullah’ı terörist örgüt olarak adlandıramayız zira buna karşın Lübnan’da istikrar ve birliği sağladık, Hizbullah Lübnan milletinin bir parçasıdır bir silahlı örgüt değildir. ‘’ dedi.

Amerika’nın Hizbullah aleyhine uyguladığı ambargonun Lübnan’a zarar verdiğini ifade eden Basil, bu zararları gidermeye çalıştığını söyledi.

Lübnan’ın terörizmle mücadelesinin Avrupa’nın da yararına olduğunu ifade eden Basil, ‘’Lübnan’ın terörizmin yeni merkezine dönüşmesi ve buradan Avrupa ve diğer noktalara yayılmasının kimse için yararı yoktur. ‘’ dedi.

Basil, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşleri ile ilgili, Lübnan’ın bu hususta zorlamada bulunmadığını bilakis uluslararası camiadan bu dönüşlere izin vermelerini istiyordur. ‘’ ifadesini kullandı.

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2012