8 Ağustos 2019 - 19:12
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Cihangiri: İran deniz sınırlarını korumada gücünü gösterdi

Cihangiri: İran deniz sınırlarını korumada gücünü gösterdi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri İran’ın deniz sınırlarını korumadaki gücünü gösterdiğini bildirdi.

Cihangiri, Meşhed kentinde yaptığı açıklamada, ‘’İran’ın kırmızı çizgisi sınırların korunmasıdır ve hiç kimse bizim sınırlarımızı ihlal edemez ve İran deniz sınırlarını korumadaki gücünü gösterdi. ‘’ dedi.

Cihangiri, ‘’Biz sınırlarımızı korumada Amerika gibi bir gücün bile yanlışlıkla sınırlarımıza girerse, tepkimizle karşılaşacağını bildirdik ve herkes bunu bilmeli. ‘’ dedi.

Cihangiri, İmam Humeyni İmdat Komitesi tarafından yapılan 2500 dairenin açılışı için Meşhed’de bulunmaktadır.

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2012

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