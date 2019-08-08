General Hatemi: Amerikan koalisyonu bölgede istikrarsızlığa sebep olmakta

General Hatemi, Kurban Bayramını kutlayarak, ‘’Biz kendimizi bölgenin özellikle Fars Körfezinin güvenliğinden sorumlu tutmaktayız. İran bu güvenliğin sağlanması için her şeyi yapmaktadır ve bu güvenlik İran ve Fars Körfezindeki diğer komşularının orta paydasıdır ve bize göre bu güvenlik bölge ülkeleri tarafından sağlanmalı ve bölge ülkeleri bu hususta yapıcı görüşmeler başlatmalılar. ‘’ dedi.

Komşularla ilişkilerin gelişmesinin İran’ın dış politika ve savunma politikası olduğunu ifade eden General Hatemi, geçmiş yıllardan beri bazı dış unsurların komşular arasında ayrışma yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Hatemi, Amerika’nın bölgedeki esas istikrarsızlık sebebi olduğunu belirterek, güvenliğin tüm bölge ülkeleri için sağlanması gerektiğini ve bölgenin yabancıları cirit attığı yer olmaması gerektiğini söyledi.

Siyonist rejimin Amerikan koalisyonuna iştirak etmesi yönündeki haberleri hatırlatan General Hatemi böyle durumun faciaya yol açacağını söyledi.

Kuveyt Savunma Bakanı vbe Başbakan Yardımcısı Şeyh Nasır Sabah Elahmet Elsabah da iki ülke ilişkilerinin gelişmesini istediklerini belirterek, İran’ın bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasındaki belirleyici rolüne saygı duyduklarını söyledi.

Katar Başbakan Yardımcısı Halit Bin Mohammad Bin Abdullah Elatiye de Fars Körfezi güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından temin edilmesi gerektiğini ve İran’ın Fars Körfezinin güvenliğinin temininde önemli ülke olduğunu söyledi.

Umman Savunma Bakanı Bedr Bin Suud Elsubeydi de bölge ülkelerinin bölge sularının güvenliğinin sağlanmasına özellikle iki ülke Deniz Kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı güvenliğinin sağlanmasına vurgu yaptı.

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2012