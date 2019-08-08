Musevi: Şüpheli oturumlar bölgenin güvenliğini bozmaktadır

Bahreyn hükümetinin Denizcilik Güvenliği adı altında bir oturum düzenlediğini ifade eden Musevi, Mename Dışişleri Bakanlığının İran aleyhine yayınladığı bildirileri mahkum ederek, bu gibi oturumların bölgenin istikrar ve güvenliğinin bozulması ve bölge dışı güçlerle Siyonist rejim güçlerinin Fars Körfezine müdahale için yapıldığını söyledi.

Musevi, Bahreynli yetkililerden tahriklerin durdurulmasını ve yapıcı olmayan tutum yerine yapıcı tutum sergilemeye davet ederek, bölge güvenliğinin ayrılmaz olduğunu ve bir ülkenin kendi güvenliğini başkalarının istikrarsızlığı pahasına sağlayamayacağını söyledi.

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2012