Tahran-Ankara treni ilk seferine başladı

Bu Tren her Çarşamba günü Yerel saat ile 21:50’de Tahran’dan hareket etmekte ve Tebriz kentini geçtikten sonra Razi sınır kapısından geçip, Kapı Köy sınır kapısından Türkiye’ye giriş yapacaktır.
Tren daha sonra Van gölü kıyısında yolcularını boşaltacak ve yolcular gemiyle Van gölünü geçtikten sonra Tatvan’dan Türk trenle Ankara’ya doğru hareket edecektir.
Trenin seyahat süresi 60 saat olarak öngörülmektedir.
Geçen ayda ilk Tahran-Van treni seferini başladı.
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2012
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