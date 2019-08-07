Hakkari Valisi: Terörizm ortak düşmanımızdır

Akbıyık, Urumiye’de yaptığı açıklamada, Türkiye tarafından sınır boyunca yapılan duvarın terörizmle mücadele için inşa edildiğini ve iki ülkenin eski dostluğunda bir sorun yaratmadığını söyledi.

Duvarın inşası ile teröristlerin hareketlerinin kontrol altına alındığını ve iki ülke işbirliğinin artacağını ifade eden Akbıyık bununla birlikte duvar inşasının sınırların kontrolünde de etkili olacağını söyledi.

Urumiye ve Hakkari yetkililerinin sürekli görüşmelerine işaret eden Akbıyık, ‘’Terörizm ortak düşmanımızdır ve her zaman bölgede var olan bu sorunla mücadele için çaba sarf ediyoruz. ‘’ dedi.

Urumiye Kaymakamı Alirıza Molla Mohammadi de toplantıda terörizm, insan ve eşya kaçakçılığı ile mücadele konularının ele alındığını belirtti.

İran ve Türkiye arasında 550 km ortak sınır mevcuttur. İran Batı Azerbaycan ili, Türkiye’nin Van, Ağrı ve Iğdır illeri ile ortak sınıra sahiptir.

Türkiye terörizmle mücadele kapsamında iki ülke sınırında 43 km duvar yapmaktadır.

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2012