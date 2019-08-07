8 Ağustos 2019 - 00:14
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News Code 83429803
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Musevi: Amerika’nın KOEP’ten çıkması İran’ın siyasi ve ekonomik zaferiydi

Musevi: Amerika’nın KOEP’ten çıkması İran’ın siyasi ve ekonomik zaferiydi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çıkmasının İran’ın siyasi ve ekonomik zaferi olduğunu söyledi.

Musevi, Kerec kentinde üniversite öğrencilerin toplantısında yaptığı açıklamada, Amerika’nın zorbalık, baskı, mantıksızlık ve yasa dışı bir şekilde KOEP’ten ayrılmasının İran’ın suçu olmadığını söyledi.

Dünya’nın Amerika’yı KOEP’ten çekildiği için suçlu gördüğünü ifade eden Musevi, hiçbir anlaşmada yüzde yüz konularda anlaşılmanın mümkün olmadığını söyledi.

Mevcut durumun devamı halinde Amerika’nın ilk önce yumuşak daha sonra da sert gücünü kaybedeceğini ifade eden Musevi, birçok ülkenin dolar’ı ekonomik münasebetlerinden silmeye çalıştıklarını söyledi.

Tarih boyunca hiçbir ülkenin İran kadar baskılara maruz kalmadığını ifade eden Musevi, günümüzde düşmanın hedefinin halkı ambargo veya ekonomik terörizmle ayrıştırmaya ve isyana sevk etmek istediğini söyledi.

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2012

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