İran-Türkiye sınır güvenliği her zaman en üst düzeyde olmuştur

İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan İli'nin merkezi Urmiye'de ziyaretlerde bulunan Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile bir araya gelen Urmiye Kaymakamı Alirıza Mollamuhammedizade, 'İki ülke sınır güvenliği, yetkililerin ve askeri güçlerin iş birliği ve çabaları ile sağlanmış ve ticari ve yolcu taşımacılığını üst düzeylere çıkarmıştır' diye konuştu.

Batı Azerbaycan ile Hakkari ilinin geçtiğimiz yıllar boyunca ilerlediğini kaydeden Mollamuhammedizade, 'Halihazırda sınırda huzur geniş çapta egemen olmuş ve Türk tarafının ziyaretleri, sınır güvenliğini daha ileri bir aşamaya taşır' ifadesini kullandı.

Hakkari Valisi Akbıyık da bu görüşmede yaptığı açıklamada, Urmiye'de bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, 'İran ve Türkiye sınırları ve özellikle Hakkari ve Batı Azerbaycan arasındaki huzur ve istikrar, çok ileri safhaya taşınmıştır' dedi.

İki komşu ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusunun Batı Azerbaycan ve Hakkari illeri yetkililerinin gündeminde olduğuna işaret eden Akbıyık, tarafların bu konu üzerindeki hassasiyetinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Urmiye'ye gelen Hakkari Valisi ile Batı Azerbaycan yetkilileri arasında bugün iş birliği protokolü imzalandı.

İran-Türkiye arasında 566 km ortak sıır vardır ve İran’ın Batı Azerbaycan ili Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkarı ile ortak sınırlara sahiptir.

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